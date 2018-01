Uso de Facebook; TV e games define gerações - Link - Estadão

Pesquisa da agência AdAge determina o tipo de atividade de grupos a partir de sua idade e faixa de horário do dia

SÃO PAULO – As horas que passamos vendo televisão, ouvindo um noticiário no rádio, navegando na internet ou lendo um livro, podem dizer muito sobre nossa geração. É o que mostra uma pesquisa recente da AdAge by Magid Generational Strategies, empresa que oferece análise do consumo de mídia por gerações, dinâmicas familiares, influências, entre outros fatores. O estudo examinou como os grupos de usuários de determinadas idades gastam as horas do dia com os meios de comunicação.

Cada geração se expõe a diversos tipos de conteúdo nos meios de comunicação em variados momentos do dia.

Alguns dos resultados apontam que, por exemplo, no início da manhã, entre 6h e 9h, adultos da geração dos baby boomers (nascidos entre 1946 e 1964) normalmente ouvem rádios de notícias, enquanto que os jovens da iGeneration estão no Facebook. Já das 17h às 20h, as pessoas de todas as idades estão, em geral, assistindo notícias e entretenimento na TV. Na mesma faixa de horário, as novas gerações estão jogando videogames.

Em que geração você se encaixa? Veja a seguir o resultado completo da pesquisa (clique na imagem para ampliá-la):