Uso do IE cai para menos de 50% - Link - Estadão

Durante muito tempo internet – a rede – e Internet Explorer – o navegador – se confundiam. Para uma grande parcela da população, acessar a web era algo que devia ser feito clicando no ícone do browser da Microsoft e não se sabia que aquela era apenas uma das várias possíveis portas de entrada para a internet.

Faz alguns anos que isso mudou. A Fundação Mozilla lançou o Firefox que fez barulho e conquistou muita gente. O Google também entrou na disputa e lançou o Chrome. Mas ainda assim, o Internet Explorer nunca perdeu a liderança.

O IE ainda está na dianteira, mas o mês de setembro pode ter marcado um fato histórico na guerra dos navegadores: pesquisa feita pela StatCounter apurou que pela primeira vez a participação de mercado do Internet Explorer caiu para menos de 50%.

Para ser mais exato, o IE agora presente em 49,87% dos computadores. A pesquisa é referente ao mês de setembro e neste mesmo período o Firefox já chegou a 31,5%. O Chrome continua crescendo e já é meio de acesso à internet de 11,54% das pessoas. Vale lembrar que exatamente um ano atrás, a pesquisa apontava o navegador do Google estava presente em apenas 3,69% máquinas.

Aodhan Cullen, CEO da StatCounter, lembra que não muito tempo atrás a Microsoft não via ninguém por perto. ““Há dois anos, o IE dominava o mercado mundial, com 67%”. Cullen credita uma parte da queda de desempenho do IE ao fato da Comissão Europeia ter baixado medida que em que os consumidores tem, ao comprar um computador, a escolha de baixar qualquer um dos principais navegadores do mercado.