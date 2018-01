Uso do Windows 8 finalmente passa o do XP - Link - Estadão

SÃO PAULO – As versões mais recentes do Windows finalmente ultrapassaram em agosto o clássico Windows XP, de 2001, em contagens de uso. No mundo, a fatia somada dos acessos à internet com Windows 8 e Windows 8.1 superou pela primeira vez os realizados com a versão antiga enquanto no Brasil, o Windows 8 sozinho já conseguiu bater o XP. Os dados são da StatCounter.

O Windows 8 chegou ao mercado no segundo semestre de 2012 com uma reformulação radical da interface do Windows, incluindo novo visual e uma lógica de uso diferente. A mudança extrema foi rejeitada por muitos usuários, que preferiram usar o ambiente “antigo” disponível na plataforma. O resultado é que a nova versão do sistema, que recebeu a atualização 8.1 um ano depois, tem custado a emplacar.

Para deixar a situação da Microsoft um pouco mais constrangedora, o Windows XP, a versão do sistema lançada no começo da década anterior não arreda pé do segundo lugar entre os mais usados (no Brasil, deixou de ser; globalmente, continua lá).

Em primeiro, com ampla margem, está o Windows 7, com mais de 60% de adoção. A dúvida agora é saber quanto tempo os sistemas pós-Windows 8 demorarão para alcançar o 7, que chegou ao mercado em 2011.

Os números da StatCounter são compilados a partir de uma amostragem mensal do acesso a 15 bilhões de pageviews, de 3 milhões de sites.

Veja as tabelas, que mostram a evolução entre agosto de 2013 e o mês passado, e os números:

BRASIL

Windows 8 – 10,78%

Windows XP – 10,26%

Windows 8.1 – 7,57%

GLOBAL

Windows XP – 12,92%

Windows 8.1 – 7,46%

Windows 8 – 6,63%