Usuário padrão do Twitter é uma garota adolescente (mas não no Brasil) - Link - Estadão

De acordo com uma nova pesquisa, o usuário médio do Twitter é uma garota nos últimos anos da adolescência que segue (e é seguida) por entre 20 e 50 pessoas. Segundo o estudo, a máxima de que ‘adolescentes não twittam’ (Teens don’t tweet) não faria mais sentido.

Mas, na contramão do mundo, o Brasil continua tendo maioria de homens e de pessoas que já saíram da adolescência, ao menos segundo o Censo brasileiro do Twitter. Por aqui o padrão é o do homem entre os 19 e os 30, como mostra o gráfico abaixo:

(Obrigado aos twitteiros @rodrigoaholic e @arioza)