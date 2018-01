Usuários de celular na China beiram um bilhão - Link - Estadão

Telefonia móvel já é utilizada por 963,68 milhões, segundo dados de novembro

FOTO: Reuters

HONG KONG – A China, o maior mercado de telefonia móvel do mundo, teve um crescimento mensal de 1,27% no número total de usuários, para 963,68 milhões em novembro, de acordo com dados fornecidos pelas três operadoras de telecomunicações do país.

A China Mobile, maior operadora móvel do país, disse que seus usuários em novembro aumentaram para 644,32 milhões, incluindo 48,01 milhões de assinantes de serviços de terceira geração (3G).

A China Unicom, a segunda maior operadora do país, afirmou que os usuários aumentaram para 195,97 milhões, incluindo 36,53 milhões de clientes 3G.

Os clientes da China Telecom, a menor das três operadoras chinesas, chegaram a 123,39 milhões, incluindo 33,35 milhões de usuários de 3G.

/ Reuters