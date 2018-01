Usuários de internet móvel serão maioria - Link - Estadão

Estudo americano mostra que no mundo, em 2016, esse grupo ultrapassará os que acessam a rede via computador

SÃO PAULO – Um levantamento publicado nos EUA aponta que usuários de internet móvel devem ultrapassar os usuários de internet no computador globalmente em 2016.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Segundo o estudo da empresa de pesquisa americana Forrester, em 2012 mais da metade da população mundial (4,3 bilhões de pessoas) será proprietária de pelo menos um aparelho móvel. O crescimento é ainda mais visível em mercados emergentes, muitos dos quais não contavam com uma rede de telefonia fixa.

Isso também significa que muitos consumidores terão pela primeira vez a oportunidade de acessarem a internet, graças ao declínio nos preços. A estimativa é de que um quinto dos assinantes de serviços móveis hoje entre na internet através deles.

Nos mercados emergentes, o estudo destaca o Brasil e a África sub-saariana como responsáveis por metade dos novos usuários de internet móvel dessas regiões. Já na região da Ásia-Pacífico, só a Índia e a China responderão por cerca de 80% do crescimento de usuários de internet móvel.