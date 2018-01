Usuários de Mac gastam mais do que de PC - Link - Estadão

Uma agência de viagens constatou usuários de aparelhos da Apple se dispõe a pagar mais caro por diárias em hoteis que os de PC

FOTO: AFP

SÃO PAULO – Usuários de Mac gastam até 30% a mais em diárias de hotéis do que usuários de Windows, fazendo com que agências online de viagem passem a apresentar aos que possui um computador da Apple um conteúdo diferente, e às vezes mais caro.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+, no Tumblr e também no Instagram

De acordo com pesquisa do site de viagens Orbitz, que conseguiu identificar usuários de Apple e Windows em sua audiência, quem usa um Mac está disposto a pagar em média de U$ 20 a 30 a mais em uma diária de hotel do que usuários de PC – uma diferença significante uma vez que a média de uma reserva no hotel por noite pelo site é de US$ 100.

Ainda segundo a pesquisa, usuários de Mac tem 40% a mais de tendência para fazer uma reserva num hotel quatro estrelas do que usuário de Windows.