Usuários de Windows rejeitam versão 8 - Link - Estadão

SÃO PAULO – Uma pesquisa revelou que cerca de 70% dos usuários de Windows não quer atualizar seu software para Windows 8.

O levantamento foi feito pela empresa de segurança Avast com 350 mil clientes do seu software de antivírus, dos quais 135,329 eram usuários de Windows nos EUA.

Destes usuários, 65% utilizavam Windows 7, 22% Windows XP e 8% Windows Vista. A campanha de lançamento da Microsoft foi eficiente no seu alcance: 60% sabiam da nova plataforma antes do seu lançamento. Por outro lado, poucos foram convencidos. Apenas 9% declararam intenção de comprar um computador com Windows 8.

Propaganda enganosa

Enquanto isso, a Microsoft está sendo processada por um advogado da Califórnia que considerou que a empresa está enganando os consumidores com relação à capacidade de armazenamento do tablet Surface na versão Windows RT. O modelo de 32 GB, protesta o advogado, tem na realidade apenas 16 GB de espaço.

A Microsoft, em sua defesa, disse que os consumidores entendem que tablets vêm com menos espaço do que o anunciado, por causa de “aplicativos pré-instalados e sistema operacional”.

O site do Surface explica que o espaço é “usado por aplicativos nativos e pelos recursos Windows que podem ajudá-lo a proteger e recuperar as coisas que você guarda no seu Surface”. Uma tabela no site confirma que o espaço final para o usuário é de apenas 16 GB no tablet de 32 GB e de 45 GB no modelo de 64 GB.

É trabalhoso encontrar essa informação no site. Partindo da home, o Link teve que passar por nove etapas, com um bom tempo de procura cada, até chegar à informação desejada.