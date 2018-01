Usuários do iPhone 5S enfrentam 'tela azul' - Link - Estadão

Problema comum em versões antigas do Windows volta ao mundo da tecnologia no novo smartphone da Apple

SÃO PAULO – Se você já usou alguma versão antiga do Windows, com certeza já se deparou alguma vez com a temível tela azul, um sinal claro de que um erro havia acontecido no sistema e que seria preciso reinicializá-lo.

As últimas atualizações do sistema da Microsoft reduziram em muito a existência da tela azul, mas ela voltou ao mundo da tecnologia nessa semana, graças a problemas no novo iPhone 5S.

Diversos usuários do novo smartphone da Apple relataram que os aparelhos sofriam reinicializações aleatórias, retornando na tela azul.

A maioria das ocorrências aconteceu junto da utilização de aplicativos do iWork, plataforma de trabalho que vem embarcada nos dispositivos com o novo iOS 7. A recente atualização do sistema, iOS 7.0.2, não corrige a tela azul.

A Apple ainda não se pronunciou sobvre o problema.

Veja abaixo vídeo de como a tela azul aparece.