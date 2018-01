Usuários mostram insatisfação com recentes mudanças no Skype - Link - Estadão

Dado Ruvic/Reuters Skype está lançando novos serviços para seu aplicativo de mensagens

A recente mudança feita no aplicativo do Skype, da Microsoft, parece não estar sendo bem recebida pelos usuários. Em junho, o app foi reformulado e ganhou uma série de recursos que imitam o Snapchat. Aqueles que usam o sistema operacional Android receberam a novidade há mais ou menos um mês, enquanto os usuários de iPhone só tiveram acesso há algumas semanas. Após as mudanças, as notas do aplicativo caíram na loja virtual da Apple em todo o mundo.

Na App Store do Reino Unido, o Skype hoje está classificado com somente uma estrela. Nos Estados Unidos, o aplicativo caiu dois pontos, passando de 3,5 para 1,5 estrelas. No restante da europa, as classificações estão seguindo o mesmo padrão. Alguns comentários dizem que esta é a “pior atualização do Skype da história”, outros dizem que o novo layout passa uma mensagem de que o aplicativo “quer ser tão bem sucedidos quanto o Snapchat”.

Na loja do Google, onde as notas são dadas independentemente da versão em que o app está, a classificação já caiu devido ao grande número de avaliações com somente 1 estrela nas últimas semanas.

A Microsoft redesenhou o Skype para focar mais em mensagens de texto, o que alterou significativamente a interface com a qual os usuários estão acostumados. Novas funções foram adicionadas, como uso de emoji em chamadas de vídeo e o segmento Highlight, que permite o envio de mensagens efêmeras tal qual o Snapchat.

Em geral, toda vez que um aplicativo muda muito seu design, há uma rejeição por parte do público. O Facebook sente isso toda vez que altera seu Feed de Notícias. Contudo, as notas do Skype já estavam em três estrelas antes das mudanças, o que pode indicar que o público já estava insatisfeito e que o novo design só desencadeou a onda de críticas.