uTorrent em versão 2.0 - Link - Estadão

O melhor e mais leve programa de download para torrents trouxe várias melhorias. O µTorrent (No Sistema Internacional de Unidades, µ é o símbolo do prefixo micro) é leve, confiável e ocupa apenas 6 MB de memória RAM.

A melhoria mais marcante é a capacidade de restringir o upload e o download por volume de dados trafegados no mês. Para quem assina algum serviço de banda larga com limitações, como os via 3G, por exemplo, é um recurso genial para evitar surpresas desagradáveis quando vem a conta.

Para baixar o programa, é só visitar o site oficial. Existe inclusive uma versão do programa em português.