Vá de táxi: 4 apps para usar aqui e no exterior - Link - Estadão

De São Paulo a Nova York: aplicativos ajudam brasileiros e estrangeiros a chamar um táxi

Mariana Congo, do Radar Tecnológico

SÃO PAULO – Nas maiores cidades brasileiras e em diversas localidades pelo mundo é possível chamar um táxi com poucos cliques usando o smartphone.

Para quem está viajando pelo mundo ou para os estrangeiros no Brasil, os aplicativos de táxi que localizam e combinam as corridas facilitam a comunicação com os motoristas. Outra vantagem: os aplicativos não cobram taxas dos usuários pelo serviço de chamada.

Ativar o GPS do smartphone é necessário, independentemente do app usado, pois é assim que os aplicativos verificam a localização do cliente. Já quando o pedido é feito pelo computador, é necessário informar o endereço. Pela tela do celular também é possível acompanhar pelo mapa a chegada do taxista em tempo real.

Para usar os apps, o cadastro de usuário é simples e geralmente pede somente nome e telefone celular – para o motorista entrar em contato com o cliente, caso necessário. Muitos também permitem conexão usando o perfil do Facebook.

Confira cinco aplicativos gratuitos e em português que funcionam no Brasil e no mundo:

Click a Taxi

iOS, Android e Windows Phone

Para fazer uma viagem internacional, esse aplicativo tem a maior cobertura: 50 países, 5 mil cidades e 300 mil veículos. Segundo seus desenvolvedores, 1 bilhão de pesssoas estão dentro da área de atuação do aplicativo. No Brasil, funciona nas 30 maiores cidades. (www.clickataxi.com)

Easy Táxi

iOS, Android e PC

Os desenvolvedores divulgam que o app está disponível em 13 cidades no Brasil e fora: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Salvador, Bogotá (Colômbia), Lima (Peru), Santiago (Chile), Caracas (Venezuela), Buenos Aires (Argentina), Seul (Coreia do Sul) e Cidade do México (México). Em breve: Manaus, Recife, Cuiabá, Fortaleza, Natal e Curitiba. (www.easytaxi.com.br)

SaferTaxi

iOS, Android, BlackBerry e PC

A tela inicial do aplicativo ou do site informa quantos taxistas estão disponíveis em São Paulo, mas, os números não batem. No aplicativo Android, mostrava 535 táxis durante o teste realizado, enquanto exibia 753 no site. Tem serviço de táxi executivo para aeroportos e programa de milhagem no qual o usuário pode acumular pontos para ganhar novas corridas. Funciona em São Paulo, Santiago (Chile) e Buenos Aires (Argentina). (www.safertaxi.com/br)

Taxibeat

iOS e Android

Um dos apps mais fáceis de usar. Como nos outros, a primeira tela mostra a localização do usuário, mas depois de clicar em “encontre um táxi”, o aplicativo já exibe os perfis dos motoristas com foto, avaliação e a distância que o táxi está do local indicado. Apenas depois de escolher o taxista é que o aplicativo pede o login. No Brasil, funciona em São Paulo e no Rio de Janeiro. No exterior, nas maiores cidades da França e da Grécia e nas capitais da Noruega (Oslo) e da Romênia (Bucareste). (www.taxibeat.com.br)