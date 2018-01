Vada a bordo; Google - Link - Estadão

O Volunia.com foi criado por Massimo Marchiori, o ‘pai italiano do Google’, e ele quer desafiar o buscador

Massimo Marchiori, criador do Volunia (FOTO: Reuters)

SÃO PAULO – Foi anunciado nesta segunda-feira, 6, na Universidade de Pádua, na Itália, um projeto que quer, ao mesmo tempo, desafiar o Google e apontar o futuro das buscas na internet.

O Volunia.com foi criado por Massimo Marchiori, 41 anos, cientista da computação e professor na universidade italiana. Marchiori recebeu em 2004 o prêmio TR100, da revista Technology Review, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, onde ele também foi professor. E é conhecido como “o pai italiano do Google”. Isso porque criou, nos anos 1990, o algoritmo de buscas HyperSearch, mencionado por Sergei Brin e Larry Page como inspiração para o valioso algoritmo do Google.

Ainda em fase de testes fechada para usuários escolhidos, o Volunia permitirá que o usuário visualize os componentes de sites para achar o que está procurando mais rapidamente. Assim como promoverá a interação com outros usuários registrados no serviço e que estiverem navegando no mesmo lugar no mesmo momento.

Durante a apresentação do projeto, que foi transmitida por streaming, Marchiori disse que a web é “um ambiente vivo” e que a dimensão social já está presente, “ela só precisa emergir”. E diz que espera que os elementos que o Volunia introduz apareçam em breve nos buscadores já existentes.

No vídeo de apresentação do serviço (veja abaixo), Marchiori explica que “Volunia não é só uma ferramente de busca clássica, não é Google ou qualquer outro buscador mais 10%”, diz. “É um jeito radicalmente novo do que um buscador pode ser no futuro. Um projeto ambicioso em 12 idiomas cobrindo todos os tópicos do mundo.”

É possível registrar-se no site para receber aviso do lançamento do serviço, que, por enquanto, está sendo testado por usuários que, na próxima fase, poderão convidar amigos para testá-lo também.