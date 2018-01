Vagas abertas - Link - Estadão

O Google planeja contratar mais de 6,2 mil trabalhadores neste ano na maior expansão já realizada pela empresa mais rentável da internet.

Sede do Google na cidade de Mountain View, Califórnia. FOTO: Kimberly White/REUTERS – 08/05/2008

A contratação em massa certamente deve ser bem recebida pelo presidente dos EUA, Barack Obama, que deve enfatizar a necessidade pela criação de mais empregos em seu discurso na noite desta terça-feira. O CEO do Google, Eric Schmidt, estava entre os executivos que se encontraram com Obama no mês passado para discutir formas de fortalecer a economia.

Mas a decisão do Google de expandir seu quadro de funcionários, que já havia crescido 23% no ano passado, pode não ser tão bem recebida em Wall Street, onde os gastos da empresa têm irritado alguns investidores que preferem uma expansão menor na esperança de ter resultados maiores.

Os executivos do Google têm minimizado as preocupações, dizendo que a empresa precisa ter os melhores engenheiros da computação e os melhores representantes de vendas para manter a liderança em buscas e em publicidade online, bem como diversificar o modelo para outros serviços de computação, telecomunicações e mídia.

A empresa divulgou seus planos de contratação nesta terça-feira à Associated Press, sem dar detalhes específicos além da promessa de contratar mais pessoas do que em 2007, quando 6.131 funcionários Foram contratados pelo Google. O Google terminou 2010 com 24.400 funcionários, sendo cerca de 4.600 deles novos postos de trabalho abertos no ano passado. De acordo com a nova promessa, o total de funcionários pode crescer 25% neste ano.

Analistas consultados pela FactSet esperam que a receita líquida do Google aumente 22% em 2011.

O Google não disse quantos postos de trabalho serão abertos nos Estados Unidos, onde fica a maior parte dos seus funcionários. Em um discurso nesta terça, Eric Schmidt disse que o Google vai contratar mil trabalhadores na Europa neste ano. Ao todo, a empresa tem 60 escritórios em 30 países.

“Neste momento, o número de oportunidades ultrapassou muito o número de pessoas que temos na empresa”, disse Alan Eustace, vice-presidente sênior de engenharia e pesquisa do Google.

Mesmo se o Google ultrapassar os 31 mil funcionários neste ano, o Google ainda estará longe de alcançar o número de trabalhadores da concorrente Microsoft, que em setembro empregava 88,4 mil pessoas, no dado mais recente divulgado.

Comandar uma empresa com a população de uma pequena cidade será mais um desafio para o cofundador Larry Page, que se prepara para assumir o cargo de CEO em 4 de abril, no lugar de Eric Schmidt. No novo papel, Schmidt terá de se encontrar com autoridades de governos, parceiros de negócios e potenciais empresas que podem ser compradas pelo Google, enquanto Page toca o Google.

Page, de 37 anos, foi CEO do Google nos primeiros anos da empresa quando ela era muito menor. O Google tinha menos de 300 funcionários quando Schmidt tomou o lugar de Page como CEO há uma década.

/ Michael Liedtke (AP)