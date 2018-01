Vagas de emprego para o Spotify no Brasil - Link - Estadão

São nove vagas em São Paulo na área de vendas, marketing e financeiro

SÃO PAULO – O serviço sueco de streaming de música Spotify divulgou em sua página de oportunidades de emprego vagas para o Brasil. As nove vagas disponíveis são para a área de vendas, marketing e financeiro. Todas elas são localizadas em São Paulo, sendo que algumas preveem trabalhar com o mercado da América Latina.

É o primeiro sinal claro de que a empresa deve chegar ao Brasil ainda este ano. No ano passado, uma representante do Spotify passou pelo país para sondar o mercado.

“O aspecto mais atraente da região é a incrível diversidade de gostos musicais”, disse ao Link Graham James, diretor de comunicação do Spotify, que evitou comentar sobre a chegada do Spotify no mercado brasileiro.

A principal barreira para a chegada do serviço é a questão do acordo para a cobrança de direitos autorais. No Brasil, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), que centraliza a cobrança de direitos autorais, disse que está analisando com as gravadoras e editoras a definição da cobrança para serviços de streaming.