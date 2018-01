Vagas fechadas - Link - Estadão

O Yahoo anunciou que vai cortar entre 100 e 150 de seus funcionários, como o mais recente sinal de pressões sobre a empresa de internet no início do quinto ano de pavor financeiro.

Os cortes anunciados na terça-feira, 25, representam cerca de 1% do quadro de funcionários da empresa, que tem 13,5 mil trabalhadores.

É o segundo corte realizado em dois meses. Pouco antes do Natal, o Yahoo cortou 600 funcionários.

—-

A empresa, com sede em Sunnyvale, na Califórnia, deu poucos detalhes sobre as demissões, exceto que serão feitas em escritórios ao redor do mundo. A empresa disse que ainda planeja contratar pessoas em áreas estratégicas, que não foram citadas especificamente em um comunicado.

Os cortes foram anunciados pouco antes da divulgação dos resultados do último balanço trimestral de 2010, que seria feito depois do fechamento do mercado na terça-feira.

Os resultados ruins do Yahoo intensificaram a pressão sobre a CEO, Carol Bartz, para reduzir custos em uma tentativa de aumentar a receita e o preço das ações do Yahoo, que caiu um pouco no ano passado enquanto o mercado cresceu.

A estratégia de cortes da executiva conseguiu levantar a empresa embora a receita tenha desapontado os investidores.

/ AP