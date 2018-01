Vai começar julgamento da Oracle contra o Google - Link - Estadão

Empresa reclama que Android ignora os direitos de propriedade intelectual da linguagem de programação Java

SÃO FRANCISCO – A Oracle deve ir a julgamento na próxima semana contra o Google, em uma disputa de alta importância em relação à tecnologia de smartphones, o maior caso em um ano que está se delineando para ser intenso para a companhia gigante de softwares nos tribunais.

A seleção do júri deverá ocorrer na segunda-feira, 16, em uma corte federal em São Francisco. A Oracle reclama que o sistema operacional Android, do Google, ignora os direitos de propriedade intelectual da linguagem de programação Java. O Google afirma que não viola as patentes da Oracle.

O caso é o primeiro dos quatro julgamentos que envolvem a Oracle agendado para os próximos meses, todos nos Estados Unidos, sendo três na Califórina e um em Nevada.

Os outros incluem um previsto para o final de maio contra a Hewlett-Packard sobre o microprocessador Itanium, um novo julgamento contra a SAP em junho sobre violação de direitos autorais, e outro de direitos autorais contra a concorrente menor Rimini Street, esperado para o final do ano.

A porta-voz do Google não quis comentar sobre o impacto dos vários processos sobre a gestão da empresa.

A Oracle processou o Google em agosto de 2010, sobre sete patentes do Java, que a Oracle adquiriu quando comprou a Sun Microsystems. Logo no início, as estimativas de prejuízos eram de 6,1 bilhões de dólares. Mas o Google limitou as reclamações da Oracle e agora permanecem apenas duas patentes, reduzindo os possíveis prejuízos.

A Oracle está buscando aproximadamente 1 bilhão de dólares em violação de direitos autorais. Nas duas patentes, a companhia rejeitou uma oferta de acordo do Google de 2,8 milhões de dólares, mais 0,5 por cento da receita de uma patente do Android que expira em dezembro e 0,015 por cento de uma segunda patente que expira em abril de 2018.

