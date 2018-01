Vale do Silício pede mudanças em lei de vigilância da internet - Link - Estadão

Dado Ruvic/Reuters Twitter, Facebook, Amazon e outras empresas enviaram carta à Câmara dos Deputados dos EUA pedindo mudanças na lei.

Mais de vinte companhias de tecnologia dos Estados Unidos (EUA) – incluindo Facebook, Amazon, Alphabet, Twitter, Uber, Yahoo e Snap – pressionaram o Congresso para fazer mudanças na lei americana de vigilância na internet chamada Foreign Intelligence Surveillance Act. Segundo as empresas, é necessário melhorar as proteções de privacidade e aumentar a transparência do governo.

O pedido marca o primeiro esforço público do Vale do Silício para entrar no que pode ser uma discussão acalorada, no fim do ano, sobre a Foreign Intelligence Surveillance Act. Uma parte da legislação vai expirar no dia 31 de dezembro, a menos que o Congresso atualize o texto.

A seção 702 da lei de vigilância inspira preocupação particular na indústria de tecnologia e em defensores de liberdades civis, porque autoriza agências de inteligência americanas a “vigiar” vastas quantidades de comunicações de estrangeiros. No meio, podem entrar, acidentalmente, alguns dados de americanos que estariam disponíveis para analistas do governo sem um mandado de justiça.

“Estamos escrevendo para expressar nosso suporte por reformas para a Seção 702, que manteriam a utilidade da norma para a comunidade de inteligência americana e aumentariam o programa de proteção à privacidade e à transparência”, escreveram as companhias em carta endereçada ao deputado republicano Bob Goodlatte, que preside a comissão judiciária da Câmara dos Deputados dos EUA.

A seção 702 é considerada uma ferramenta vital para os oficiais da Inteligência dos Estados Unidos. Eles estimam que a norma é responsável por um quarto da vigilância conduzida pela Agência Nacional de Segurança dos EUA (NSA).

Por outro lado, defensores de liberdades civis consideram a seção muito ampla e deficiente em proteções.

Em 2013, o ex-agente da NSA, Edward Snowden, revelou ao mundo o amplo impacto da vigilância autorizada pela seção 702.