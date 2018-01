Vale o apoio: festa junina no Minhocão - Link - Estadão

Na seção ‘Vale o Apoio’: um grupo de 100 paulistanos estão organizando uma festa junina no Minhocão. Vai apoiar?

SÃO PAULO – Que tal uma festa junina no Minhocão? Depois do gramado e piquenique viabilizado pelo Baixo Centro, os paulistanos poderão ter uma festa junina completa em cima do Elevado Costa e Silva.

É essa a ideia dos organizadores do evento, que está programado para acontecer no dia 1 de julho – se eles conseguirem arrecadar o valor. A festa será viabilizada por doações no Catarse – eles pedem R$ 8 mil e já conseguiram R$ 2.715. Faltam oito dias para o final da arrecadação.

Segundo a organização, o evento (com página no Facebook) será organizado por 100 pessoas. O valor arrecadado custeará cenografia, locação de equipamentos, produção das brincadeiras, sistema de coleta de lixo e verba para as bandas, que homenagearão Luiz Gonzaga.

Como em outros projetos do tipo, os colaboradores receberão prêmios – neste caso, prendas juninas que variam conforme a colaboração.

Conheça o projeto:

Para apoiar, vá ao Catarse.

Conhece algum projeto que acha que vale o apoio? Envie para o ‘Link’ pelo Twitter.