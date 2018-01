Valor do Facebook cai US$ 10 bilhões - Link - Estadão

As ações da rede social de Zuckerberg já caíram cerca de 40% desde sua estreia na bolsa, a US$ 38, em 18 de maio

EUA – Investidores reduziram o valor do Facebook em US$ 10 bilhões nesta sexta-feira, 27, levando as ações recém-listadas a uma nova mínima, depois que a rede social não divulgou previsões e analistas disseram que investimentos em telefonia móvel colocariam resultados futuros sob pressão.

A queda de 17% das ações levaram a capitalização de mercado do Facebook para US$ 48 bilhões - menos da metade do valor de lançamento na Oferta Pública de Ações (IPO, na sigla em inglês) de 100 bilhões de dólares, em maio.

A mais recente queda custou ao presidente-executivo Mark Zuckerberg, de 28 anos, e que fundou o Facebook em um dormitório em Harvard, cerca de US$ 2,3 bilhões, com base em sua participação na empresa.

A rede social bateu as expectativas de receita na quinta-feira, em sua primeira divulgação de resultados trimestrais, mas a companhia falhou em tranquilizar os investidores sobre suas perspectivas futuras.

Investidores preocupados sobre como a rede social fará dinheiro com publicidade móvel esperavam que a empresa daria um sinal de que o crescimento da receita estava melhorando.

As ações caíram cerca de 40% do valor de mercado desde sua estreia em bolsa, de US$ 38, em 18 de maio.

Elas caíram para um novo recorde de baixa de US$ 22,28 na manhã desta sexta-feira, antes de se recuperarem para US$ 23,03.

Pelo menos quatro corretoras, incluindo Barclays Capital, cortaram seus preços-alvo para as ações do Facebook, apesar de que a maioria sugeriu que a empresa vale mais do que os atuais níveis de negociação.

