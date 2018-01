Valor do Groupon pode chegar a US$ 25 bilhões - Link - Estadão

A empresa de compras coletivas Groupon estaria negociando com bancos para aumentar a valorização da empresa para US$ 25 bilhões quando o site fizer sua oferta pública inicial de ações, de acordo com duas pessoas ouvidas pela agência de notícias Bloomberg.

A empresa deve começar a negociar ações na bolsa ainda neste ano e pode captar recursos, segundo a agência, que a façam a chegar a uma valorização de no mínimo US$ 15 bilhões.

Há expectativa de que a oferta pública inicial do Groupon bata o recorde de maior capitalização de uma empresa, podendo atingir entre US$ 950 milhões e US$ 1,5 bilhão.

Com dois anos de existência, o Groupon valia US$ 1,3 bilhão em abril do ano passado, quando recebeu US$ 135 milhões em investimentos. Em novembro, o Google chegou a oferecer US$ 6 bilhões pelo site, que recusou a oferta. Com sede em Chicago, a empresa tem 70 milhões de usuários e faz ofertas de descontos em mais de 500 cidades ao redor do mundo. Recentemente a empresa abriu as operações na Coreia do Sul, nos Emirados Árabes Unidos e na China.