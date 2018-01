Vanusator.com: suas músicas muito mais risonhas e límpidas"" - Link - Estadão

Vanusator.com: suas músicas muito mais risonhas e límpidas""

Neste final de semana, a cantora Vanusa foi a responsável por imortalizar uma passagem na história dos vídeos virais brasileiros. Por causa do efeito indesejável de um remédio contra labirintite, a cantora confundiu-se durante a apresentação do Hino Nacional Brasileiro, no 1º Encontro Estadual de Agentes Públicos de São Paulo:

02/09/2009 | 11h07