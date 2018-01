Vaticano distribui iPods a peregrinos - Link - Estadão

??? Objetivo é reduzir o barulho causado pelas visitas guiadas, na basílica de São joão de Latrão

Peregrinos inauguram sistema de visita com aparelhos. FOTO: Gregorio Borgia (AP)

ROMA – O Vaticano irá emprestar iPods para os peregrinos que visitarem a basília de São João de Latrão. A iniciativa faz parte de um programa piloto que visa a reduzir o barulho causado pelas visitas guiadas.

Os turistas que visitam o local retiram em um balcão no fundo do templo, um iPod de propriedade da igreja. O aparelho vem equipado com um aplicativo de fácil uso, que auxilia o turista a obter informações sobre a arte e arquitetura do tempo e também sobre a história cristã.

O Vaticano irá liberar as visitar com auxílio do ‘guia eletrônico’ a partir desta quarta-feira. Porém, um grupo composto por turistas de diversos locais do mundo inaugurou o experimento hoje. Eles exploraram a mais antiga basílica de Roma com os aparelhos especialmente adaptados.

O uso do iPod durante a visita é gratuito. O turista apenas precisa deixar um documento para retirar o aparelho, por questão de segurança.

Segundo o Vaticano o experimento vai até dezembro e dependendo dos resultados pode ser ampliado. / AP