Vaticano e os direitos autorais - Link - Estadão

Durante a 48ª Assembleia da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO na sigla em inglês), que está sendo realizada em Genebra na Suíça, o Vaticano apresentou sua opinião sobre direitos autorais por meio de um discurso do Monsenhor Silvano Maria Tomasi.

Se por um lado a Igreja Católica apoia a propriedade intelectual por achar que é um meio de “reconhecer a dignidade do homem e seu trabalho” e proporcionar “o crescimento da personalidade individual de cada um e do bem comum”, por outro ressalta que isso não significa que seja necessária a criação de patentes mais rígidas e leis de proteção aos direitos autorais mais duras (e que leis melhores nem sempre são as mais severas).

“Um sistema mais rígido de proteção tanto fomentar quanto limitar o crescimento econômico. Enquanto reforçar as propriedades intelectuais tem potencial de auxiliar o desenvolvimento nas condições adequadas, também pode trazer altos custos sociais. Na verdade, economias em desenvolvimento podem ter perder dinheiro no curto prazo já que os benefícios dinâmicos só são sentidos com mais tempo”.

A tendência para uma flexibilização da propriedade intelectual – ou pelo menos uma abertura para um debate mais amplo – é compartilhada pelo papa Bento XVI. Em uma recente encíclica, o sumo pontífice disse acreditar que as leis que reforçar os direitos autorais podem inflar a desigualdade. “Pela parte dos países ricos, há um excessivo zelo em relação à proteção ao conhecimento, especialmente no campo da saúde”.

