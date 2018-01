Vaticano em alta definição - Link - Estadão

A televisão do Vaticano transmitirá a partir de agora tudo em alta definição, uma medida adotada para adequar-se às novas tecnologias.

O anúncio foi feito nesta terça-feira, 16, pelo porta-voz vaticano e diretor do Centro Televisivo Vaticano (CTV), Federico Lombardi, que apresentou a nova unidade móvel de televisão completamente equipada para transmissões em alta definição e em terceira dimensão. Trata-se de um caminhão de 13,9 metros de comprimento, 2,5 metros de largura e 4 metros de altura.

Lombardi destacou que a compra da nova unidade é a mais importante realizada pelo CTV em seus 25 anos de história e que o objetivo é divulgar “da melhor maneira” as atividades do papa e os principais eventos do Vaticano.

O CTV transmite uma média anual de 200 eventos ao vivo, entre celebrações na Praça de São Pedro, na Basílica de São Pedro e a oração do Angelus.

A mudança para a alta-definição era “uma obrigação”, segundo Lombardi, quem destacou que número de canais que fazem uso dessa tecnologia é cada vez maior.

A nova unidade móvel custou 4,5 milhões de euros, dos quais 900 mil foram financiados pela Sony, ressaltou Lombardi.

