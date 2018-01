Veja as fotos do lançamento - Link - Estadão

No evento desta quarta, a Apple falou sobre atualizações de produtos além do anúncio do novo iPad. Veja como foi

SÃO PAULO – A Apple anunciou um novo iPad nesta quarta-feira, 7, em um evento fechado em São Francisco, na Califórnia. Na apresentação, o CEO da Apple, Tim Cook subiu ao palco para falar das atualizações do assistente do iPhone 4S, Siri, que ganha versão em japonês; da Apple TV que ganha novos recursos e visual, e a atualização do sistema operacional iOS para a versão 5.1. O grande anúncio do dia estava por vir.

A “maçã” exibiu ao mundo um novo iPad, mais potente e com uma resolução de tela, agora HD, maior e com suporte à rede 4G. Saiba como foi a cobertura aqui.

