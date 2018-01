Veja como está o nível das reservas de água em São Paulo - Link - Estadão

Sistema mostra de maneira simples e visual as reservas de água. Sistema mostra de maneira simples e visual as reservas de água. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – A ameaça de falta d’água tem sido cada vez mais presente na vida dos paulistanos nas últimas semanas — afinal, o sistema da Cantareira, responsável pelo abastecimento de água de São Paulo e alguns municípios próximos, está com apenas 12% de sua capacidade total preenchida, transformando cada chuva que cai na cidade em uma grande comemoração e deixando os paulistanos acompanhando a situação das reservas como se fosse o último capítulo da série do momento.

Entretanto, achar os dados sobre como estão os mananciais de água do estado de São Paulo — e entender o que eles significam — é uma tarefa não exatamente muito simples. Ou melhor, era, até os desenvolvedores Matheus Murbach e Murilo Santana criarem uma plataforma de visualização inteligente dos sistemas de água de São Paulo. “A Sabesp não mostra esses dados de uma maneira intuitiva, o que é o que nós tentamos fazer”, conta Murbach em entrevista ao Link.

Usar a plataforma, que está no ar desde a segunda-feira, 14, é simples: basta escolher um entre os sistemas hídricos do Estado para saber qual é o seu nível de água, quanto já choveu no mês (“pluviometria acumulada no mês”) e quanto costuma chover no mês (média histórica).

Em primeiro plano, além desses dados, o sistema criado pelos desenvolvedores, que trabalham na empresa de tecnologia Jurema, faz descer ou subir o nível de água na tela na proporção certa. “Tivemos a ideia durante um almoço na empresa, e queríamos mostrar tudo de uma forma dinâmica”, explica Murbach, que utiliza os dados fornecidos pela Sabesp diariamente e planeja ainda melhorar a plataforma, informando quais são as áreas abastecidas especificamente por cada represa.