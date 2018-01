Veja como fica o Orkut agora - Link - Estadão

Na home do usuário, é possível agora escolher a cor que o cabeçalho da página terá. As opções são azul, verde, laranja, rosa e preto. Como novidade, há o campo “Conte algo para os seus amigos”, que se parece muito com o “O que você está fazendo?” do Twitter. Logo abaixo, fica a lista de aniversariantes. Para navegar, usa-se setas.

Ocupando mais espaço do que no layout anterior, a linha do tempo tem agora a missão de fazer as pessoas acompanharem tudo o que os amigos publicam. Há novas opções, como comentar de lá mesmo mensagens e, no perfil dos amigos, ler até os scraps recebidos. Lembra muito o Facebook.

Todos os seus amigos agora ficam em uma lista na sua home. Há uma barra de rolagem. Nos testes, ir do primeiro ao último se mostrou lento. Existe também a opção de busca. A lista de comunidades também é semelhante. Porém, fora isso, esses grupos de discussão ainda não mudaram nada.

A forma como os amigos visualizam seu perfil também mudou. Além de escolher a cor do cabeçalho, é possível que um aplicativo, como o Buddy Poke, seja a sua descrição ao invés de ter de publicar um texto. Logo abaixo, já há um campo para seus amigos escreverem um scrap para você. Igualzinho ao Facebook.

Adicionar fotos no Orkut ficou mais fácil. É possível selecionar várias imagens no seu computador e postá-las de uma vez só. Outra função é a possibilidade de escolher de forma mais fácil se você quer compartilhar as imagens com todos, com todos os amigos ou só com amigos específicos.

Uma das novidades mais interessantes do Orkut é que agora é possível fazer depoimentos, os famosos “testimonials”, em vídeo. O chato é que é preciso hospedar o vídeo no YouTube antes. A mesma funcionalidade está disponível para enviar scraps.

O Orkut mudou. Mas não mudou tanto assim. Muitas partes do site, como mensagens – aquela caixa lotada de spam -, agenda e aplicativos antigos, ainda levam o usuário para o site antigo, mesmo após ter migrado para a versão nova. Pelo menos, o velho conhecido do Orkut, “no donut for you”, ainda não apareceu. Pelo menos não nos testes.