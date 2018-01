Vencedora do World Press Photo mostra busca por sinal de celular - Link - Estadão

SÃO PAULO – Quantas vezes você já levantou o celular para o alto buscando sinal? Muitas, não é mesmo? É o que fazem também os imigrantes africanos do Djibuti na foto campeã do World Press Photo, o maior prêmio de fotojornalismo do mundo.

Capturada pelo fotógrafo John Stanmeyer para a revista National Geographic, a imagem é um perfeito retrato dos nossos dias, não podendo ter existido décadas atrás, com seus personagens buscando estabelecer contato com seus próximos através de uma conexão sem fio.

Para a fotógrafa e membro do júri Jillian Edelstein, a imagem “abre discussões sobre tecnologia e globalização, mas também sobre pobreza, desespero e humanidade”. A foto campeã venceu cerca de 100 mil imagens, submetidas por quase 6 mil profissionais do mundo todo. Você pode ver os outros vencedores do World Press Photo aqui.