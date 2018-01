Venda de computadores cresce 12% no Brasil - Link - Estadão

Dados da IDC apontam que vendas de computadores cresceram para público doméstico. Netbooks venderam menos por conta dos tablets

FOTO: JF Diorio/AE

SÃO PAULO – As vendas de computadores no Brasil totalizaram 15,4 milhões de unidades em 2011, alta de 12% sobre 2010, anunciou nesta quinta-feira, 16, o grupo de pesquisa IDC. Dessa maneira, o País se torna o terceiro mercado de computadores do mundo, atrás apenas de China e Estados Unidos.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

De acordo com o IDC, 55% das vendas foram de notebooks e netbooks e o restante foram de desktops. Somente no último trimestre, foram vendidos 4,2 milhões de computadores, uma crescimento de 10% em relação ao mesmo período em 2010.

Do total comercializado, 70% foi para público doméstico (alta de 20% em relação a 2010) e 30% para corporativo (incluindo governo e educação, grupo que comprou menos, em uma taxa estimada em 24%). A empresa responsável pela estudo estima ainda que os resultados referentes ao último trimestre de 2011 poderiam ter sido melhores não fosse a alta do dólar e as enchetes na Tailândia, fornecedora de discos rígidos (HDs). Em agosto, outra empresa de pesquisa de mercado, a IHS iSuppli, calculava que as chuvas causariam uma redução nas vendas de computadores de cerca de 3,8 milhões unidades.

Nas contas, a presença dos tablets no mercado afetou mais as vendas dos netbooks. Segundo dados da IDC, o número de vendas desse tipo de computador portátil foi 18% menor em relação a 2010.

/ Com informações da Reuters