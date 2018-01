Venda de ingressos para Brasil Game Show começa na quarta - Link - Estadão

SÃO PAULO – Começa nesta quarta-feira, 12, a venda de ingressos para a Brasil Game Show 2014 – a maior feira de games do País. Por enquanto, apenas quem foi à edição de 2013 do evento poderá adquirir ingressos: para um dia de evento, a meia entrada (para professores, estudantes, idosos e quem doar 1kg de alimento perecível) custa R$ 39; o passaporte para os quatro dias fica por R$ 117, também na meia entrada. O público em geral poderá comprar ingressos a partir do dia 19.

Em 2014, a feira acontece de 8 a 12 de outubro, em São Paulo. Em sua sétima edição, a maior feira de games do País terá sede de novo no Expo Center Norte, na zona norte da capital paulista, mas com uma novidade: pela primeira vez, a BGS ocupará os cinco pavilhões do espaço – em 2013, a feira ficou restrita apenas aos pavilhões Azul e Branco.

Em 2013, os preços variavam entre R$ 40 e R$ 160 (passaporte diário) e R$ 159 e R$480 (passaporte para os quatro dias), e a feira teve 150 mil visitantes, com 50 toneladas de alimentos doadas.

Ainda não foram anunciadas também as empresas presentes no evento, mas a organização diz que os visitantes poderão conferir um número recorde de empresas expositoras, além de contar com corredores mais amplos – um dos problemas de infraestrutura da feira, que em 2013 chegou a receber 150 mil visitantes em quatro dias, em edição que teve como destaques prévias dos lançamentos nacionais dos videogames Xbox One e PlayStation 4.