Venda de PCs no Brasil cai 27% em agosto - Link - Estadão

Queda de 27% se deu em relação ao mesmo mês do ano passado.

RIO DE JANEIRO – As vendas de computadores pessoais no Brasil recuaram 27% em agosto em relação ao mesmo mês do ano passado, para 760 mil unidades, informou nesta quinta-feira a empresa de consultoria IDC Brasil.

Do total, foram comercializados 293 mil desktops (39% do total) e 467 mil notebooks (61%). Em agosto, 28% das vendas foram para o mercado corporativo e 72% para o consumidor final.

“Os números estão de acordo com a nossa projeção. Já esperávamos um desempenho negativo do mercado. O momento pré-eleição, a queda na disputa de preços pelas empresas, principalmente no setor de consumo, têm impactado os números nesses últimos meses”, disse em comunicado o analista Pedro Hagge.

Os dados também mostram queda nas vendas em relação a julho deste ano, quando foram comercializados 787 mil PCs, queda de 35% em relação a julho do ano passado, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira pelo instituto. Foram vendidos em julho 324 mil desktops (41%) e 464 mil notebooks (59%), sendo 31% para o mercado corporativo e 69% para o consumidor final.

Para o analista, 2014 terá uma queda de 24% nas vendas de PCs, a mais forte já registrada nesse mercado.

