Venda de PCs tem queda de 20% no 1º trimestre de 2015 - Link - Estadão

Segundo pesquisa realizada pela empresa de consultoria IDC Brasil, o mercado de PCs no País teve queda de 20% no 1º trimestre de 2015. Entre janeiro e março foram comercializados 1,964 milhões de computadores, enquanto em 2014 foram 2,4 milhões de PCs vendidos no mesmo período.

O cenário do mercado de computadores já não estava positivo. 2014 apresentou uma retração de vendas de 26% em relação ao ano anterior, tendo vendido apenas 10,3 milhões de PCs em todo o País.

Dados da mesma pesquisa mostram que do total de equipamentos comercializados no 1º trimestre de 2015, 804 mil foram desktops e 1.160 foram notebooks. O primeiro apresentou uma queda de 21% em comparação ao mesmo período de 2014. E os notebooks tiveram uma retração de vendas de 19%.

“Esse começo de ano foi muito turbulento e isso impactou diversos setores da economia. Os escândalos de corrupção, a diminuição do crédito e a alta do dólar esfriaram o mercado e foram determinantes para este resultado”, explica Pedro Hagge, analista de pesquisas da IDC Brasil, por meio de nota. “O mau desempenho do quarto trimestre do ano passado e a opção por outros dispositivos, como smartphones, também influenciaram para o resultado de vendas de PCs no primeiro trimestre desse ano”, completa.

O aumento do valor dos dispositivos também pode ser uma das causas. Durante o período analisado, houve um aumento de 15% a 20% no preço de PCs.

A redução nas vendas foram maiores do que esperado pela IDC. Na pesquisa de mercado de 2014, apontou-se uma previsão de que 2015 teria uma retração de apenas 3% em relação ao ano passado. Com os dados do 1º trimestre, porém, aparenta-se que a redução de vendas será maior.

O estudo revela, também, que o valor médio dos aparelhos comercializados no 1º trimestre de 2015 ficou em torno de R$ 2.320 para notebooks e R$ 1.701 para desktops.