Venda de produtos digitais cresceu 30% - Link - Estadão

EUA – A categoria de produtos que mais cresceu neste período de fim de ano é a de itens virtuais, liderados pelos livros digitais, o que sugere que a estratégia da Amazon de cobrir o mundo de leitores de e-books baratos e tablets está dando retorno.

As vendas de produtos digitais, o que também inclui música e vídeos, subiram 30% na temporada de Natal, comparado ao mesmo período do ano passado, de acordo com dados da ComScore.

O crescimento foi maior do que o de eletrônicos, jóias e relógios — que tiveram um aumento de 25% em relação ao Natal passado — e de vestuário e acessórios — que estão crescendo no mesmo ritmo que o comércio eletrônico em geral (15%).

A última vez que a venda de bens virtuais cresceu de tal forma foi em 2006, quando o setor aumentou as vendas em 83% a partir de uma base pequena, segundo a ComScore. Na época, a loja de músicas da Apple, iTunes, foi a principal responsável pelo crescimento da categoria.

“Música é um mercado mais estável agora. O crescimento real está vindo dos e-books”, disse Andew Lipsman, da ComScore. ”A proliferação de aparelhos, como tablets e e-reader, abriu espaço para outro tipo de conteúdo digital”, acrescentou. “As pessoas estão fazendo download de e-books de uma forma que nunca fizeram antes.”

A Amazon lançou o Kindle Fire pouco antes do Natal e manteve um preço baixo (US$ 199) na mesma faixa que o leitor de e-books Kindle.

No início do mês, a Amazon disse que os consumidores estavam comprando mais de um milhão de Kindles por semana e analistas do banco Goldman Sachs estimavam que a empresa venderia 14 milhões de unidades no quarto trimestre.

A Amazon estipulou um preço agressivo e muitos analistas estimam que a empresa está tendo pouco ou nenhum lucro com a venda dos aparelhos. Em vez disso, a empresa espera lucrar com o aumento da venda de conteúdo digital, de acordo com Aaron Kessler, analista da consultoria Raymond James. ”Tablets e Kindles estão vendendo muito neste Natal e isso deve beneficiar as vendas de itens digitais da Amazon”, ele disse.

Ainda assim, muitos desses aparelhos foram comprados como presentes neste Natal, então, o impacto das vendas de conteúdo digital provavelmente não será sentido até o dia de Natal e nas semanas seguintes, Kessler acrescentou. Dessa forma, o crescimento de 30% na venda de itens virtuais até agora deve aumentar ainda mais na próxima semana, afirmou Lipsman, da ComScore.

O dia de Natal é o que concentra a maior parte das vendas e de downloads de conteúdo digital. No ano passado, cerca de US$ 10 milhões foram gastos nesta categoria no 25 de dezembro. Os dois dias mais movimentados do ano foram 26 e 27 de dezembro, segundo a ComScore.

