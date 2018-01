Venda de smartphones cresce 46% no mundo - Link - Estadão

Samsung manteve a liderança do mercado, com 80 milhões de aparelhos vendidos, segundo a Gartner

FRANKFURT – As vendas de smartphones responderam por 55% das vendas mundiais de dispositivos móveis no terceiro trimestre, conforme usuários na China e na América Latina vêm trocando seus telefones antigos por dispositivos melhores, revela relatório da empresa de pesquisas Gartner.

As vendas mundiais de smartphone subiram quase 46% ante o ano passado, para 250,2 milhões de unidades, disse a empresa, enquanto o crescimento geral de vendas de celulares foi de menos de 6%, a 455,6 milhões de aparelhos.

A Samsung manteve o primeiro lugar no segmento de smartphones, com 80,36 milhões de smartphones vendidos, avançando ante vendas de 55 milhões de unidades no mesmo trimestre do ano passado, com a ajuda do seu smartphone de tela grande Note 3. A Apple vendeu 30,33 milhões de unidades, 23,2% a mais, porém sua participação no mercado caiu para 12,1%, ante 14,3%. A Samsung ficou com fatia de 32,1% do mercado.

A Lenovo assumiu a terceira colocação com uma fatia de 5,1% do mercado, pouco acima da LG Electronics e da Huawei , com fatias de 4,8% e 4,7%, respectivamente. A Blackberry viu sua base de usuários cair para 1,8% do mercado, ante 5,2% no terceiro trimestre do ano anterior, acrescentou a Gartner.

Já em relação aos sistemas operacionais, a Gartner aponta que o Android, do Google, possui 82% de participação no mercado de sistemas para smartphones, crescimento de 8% em relação ao mesmo período do ano passado. O iOS, da Apple, registrou uma pequena queda de 2%, indo para 12,1%. Já o Windows Phone, da Microsoft, teve o maior crescimento, com as vendas de aparelhos subindo 123%. A participação no mercado, porém, continua pequena, de 3,6%.

