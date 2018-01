Venda de smartphones cresceu 78% em 2012 - Link - Estadão

Total brasileiro agora é de 16 milhões de unidades, diz IDC; tablets e notebooks também crescem, mas PCs caem

SÃO PAULO – As vendas de smartphones no Brasil em 2012 dispararam 78% sobre o ano anterior, para 16 milhões de unidades, segundo levantamento da consultoria IDC divulgado nesta quinta-feira, 14.

No mercado como um todo, foram vendidos 59,5 milhões de telefones celulares. Deste total, 43,5 milhões foram de aparelhos comuns, sem aplicativos de dados.

As vendas de tablets e de notebooks devem continuar crescendo no mercado brasileiro até 2016, enquanto as de desktops devem recuar, segundo a IDC Brasil. Neste ano, o volume de vendas de tablets pode crescer para 5,5 milhões de unidades ante as 2,9 milhões registradas em 2012, segundo dados apresentados pela IDC.

O total de notebooks será de 10 milhões de unidades, ante 8 milhões em 2012. Já o segmento de desktops terá queda, passando de 6,7 milhões no ano passado para 6,4 milhões em 2013.

De acordo com a analista de mercado da IDC, Camila Santos, “este ano não será favorável para o desktop, mas a partir do ano que vem esse cenário deve mudar por conta dos eventos esportivos”, explicou.

A consultoria também apresentou dados até 2016, quando no Brasil, o volume de vendas de notebooks deve chegar a 15 milhões. A previsão de comercialização de tablets deve ser de 9,8 milhões e a de desktops, de 5 milhões de unidades no ano.

/Kellen Moraes (Estadão)