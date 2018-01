Venda de tablets cresce 134% no País no 3º tri - Link - Estadão

1,8 milhão de unidades foram comercializadas no período, em retração se comparada a período anterior do ano

SÃO PAULO - A venda de tablets atingiu 1,8 milhão de unidades no terceiro trimestre, alta de 134% em relação ao mesmo período de 2012 e uma queda de 2% na comparação com o segundo trimestre deste ano, informou nesta terça-feira a consultoria IDC.

A queda na comparação trimestral pode ser explicada pelo alto volume de vendas no segundo trimestre devido a sazonalidades, como o Dia das Mães, disse o gerente de pesquisas do IDC, Bruno Freitas, em comunicado.

Para o analista do IDC Pedro Hagge, a retração também pode ser explicada pelo grande estoque dos canais de venda, abastecidos no segundo trimestre, e pelo projeto do Ministério da Educação que adquiriu cerca de 600 mil dispositivos, entregues até o trimestre anterior.

O estudo aponta que 95% dos tablets comercializados têm sistema operacional Android e 63% custaram menos que R$ 500.

O preço médio dos tablets vendidos caiu 2% em relação ao segundo trimestre, chegando a R$ 610. Já em relação ao mesmo período de 2012, a queda chegou a 28%, um desconto de R$ 243, segundo a IDC.

A expectativa da empresa para o quarto trimestre é de pico de vendas no ano, atingindo 2,6 milhões de tablets.

Na avaliação da IDC, 2013 deve fechar com vendas de 7,9 milhões de tablets no Brasil, um crescimento de 142% em relação a 2012. Já para 2014, espera-se um volume acima de 10 milhões, um aumento de pelo menos 36%.

“A partir de 2014 os crescimentos devem entrar em um patamar de dois dígitos. O mercado se manterá bem aquecido mesmo com a atenção dos varejistas voltada para a venda de TVs, em função da Copa do Mundo”, afirmou o analista Pedro Hagge, da IDC, no relatório.

/ REUTERS