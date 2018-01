Vendas de games caem 8% no mês - Link - Estadão

As vendas de videogames caíram 8% em setembro, afirmou a consultoria NPD na quinta-feira, 14, com o conteúdo digital continuando a abocanhar receita do segmento de jogos tradicional. As vendas de games caíram 6%, para US$ 614 milhões, enquanto as de consoles perderam 19%, para US$ 383 milhões. As vendas de acessórios subiram 13% para US$ 180 milhões, ajudadas pelo lançamento do novo joystick Move, para o PlayStation 3 da Sony.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O Xbox 360 da Microsoft foi o único console a registrar crescimento de vendas em base anual, impulsionado pelo lançamento de Halo: Reach, exclusivo da plataforma.

Halo foi o game mais vendido no mês, com 3,3 milhões de unidades, não incluindo os que vieram já embutidos em consoles vendidos.

“Enquanto as vendas da indústria no varejo físico mostram uma queda ante o ano passado, é importante lembrar que há um volume crescente de conteúdo sendo vendido digitalmente, ou de outra forma, fora do canal de varejo tradicional”, disse a analista da NPD. Anita Fazier, em comunicado.

Os dados mensais da NPD não cobrem produtos usados, vendas digitais ou outro tipo de canal online, que estão em rápido crescimento.

Muitos usuários pagam por conteúdo via download, ou por jogos online em redes sociais. O iPhone da Apple também se tornou uma grande plataforma de games, com os usuários comprando conteúdo através da App Store.

/ Gabriel Madway (REUTERS)