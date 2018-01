Vendas de games continuam em queda - Link - Estadão

As vendas de videogames no varejo norte-americano caíram 10% em agosto, afirmou a consultoria NPD na quinta-feira, 9, marcando mais um mês consecutivo de queda para o setor.

As vendas de consoles recuaram 5%, para US$ 282,9 milhões, enquanto as de jogos diminuíram 14%, para US$ 403,5 milhões.

“Enquanto todas as categorias caíram em dólares e em unidades, o segmento portátil da indústria está caindo mais do que a área de consoles”, disse a analista da NPD Anita Frazier, em nota.

No acumulado de 2010, as vendas nos Estados Unidos recuaram 8%.

O Xbox 360, da Microsoft, foi o console mais vendido em agosto, pelo terceiro mês consecutivo. O Wii, da Nintendo, ficou em segundo lugar, seguido pelo PlayStation 3, da Sony.

O novo Madden NFL 11 da Electronic Arts foi o jogo mais vendido no mês passado. As vendas do título foram 6% maiores em relação a 2009, quando foi lançado, segundo a NPD.

Os dados da NPD sobre as vendas no varejo não contabilizam jogos usados, downloads digitais, assinaturas ou redes sociais.

(REUTERS)