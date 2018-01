Vendas de iPhone 6 e 6 Plus começam nesta madrugada - Link - Estadão

SÃO PAULO – Os novos iPhones 6 e 6 Plus da Apple começam a ser vendidos pelas operadoras no Brasil na madrugada de quinta para sexta-feira, a partir da meia-noite. Vivo, TIM, Claro, Oi e Nextel farão eventos em lojas em shoppings na madrugada, enquanto a loja oficial da Apple (Apple Store) no Rio de Janeiro abre as portas apenas na manhã da sexta.

Confira a programação de lojas que farão as vendas dos aparelhos e os preços anunciados:

Vivo

A operadora terá eventos em suas lojas dos shoppings Eldorado, em São Paulo; Leblon, no Rio de Janeiro; Shopping Vitória, na capital capixaba; Shopping Barra, em Salvador; e no Park Shopping I, em Brasília.

Pelo site da Vivo, é possível “reservar” o dispositivo. A empresa não informou os preços, nem indicou promoções.

Nextel

A Nextel informou os preços iniciais dos iPhones que venderá (nas versões com 16 GB, 64 GB e 128 GB). Para o iPhone 6, no Rio de Janeiro, o valor é de R$ 1.699; em São Paulo é de R$ 1.999; para o iPhone 6 Plus, os valores são R$ 2.099 (RJ) e R$ 2.499 (SP). Os preços são válidos para clientes da operadora nos planos “Smart Pós”. A empresa fará eventos de lançamento em sua loja no Shopping Paulista, em São Paulo; e no Barra Shopping, no Rio de Janeiro, a partir das 22h. Segundo comunicado, “as lojas permanecerão abertas e as vendas começarão a partir da meia-noite”.

TIM

A operadora fará eventos no Shopping Eldorado (São Paulo), Shopping Parque Dom Pedro (Campinas), New York City Center (Rio de Janeiro), Shopping BH (Belo Horizonte), Park Shopping (Brasília), Park Shopping (Curitiba), Barigui (Florianópolis), Shopping Beiramar (Recife), Shopping Rio Mar (Recife), Salvador Shopping (Salvador), Shopping Boulevard (Belém), Shopping Iguatemi (Porto Alegre).

Apesar de não anunciar os valores vinculados a planos, a empresa vende o iPhone 6 em pré-venda por R$ 3.199 (16GB), R$ 3.599 (64GB), R$ 4.399 (128GB); e o iPhone 6 Plus por 3.599 (16GB), R$ 3.999 (64GB) e R$ 3.999 (128GB).

Oi

A empresa anunciou que começará a vender à meia-noite na sua loja no Shopping Eldora (SP) e Leblon (RJ). Os valores de pré-venda são iguais aos anunciados pelo Apple.

Claro

A operadora deu informações sobre preços, mas disse que terá 17 lojas abertas na madrugada. Elas são de São Paulo (Shoppings Eldorado, Bourbon, Anália Franco, Iguatemi Alphaville e JK Iguatemi), Jundiaí (Jundiaí Shopping), Campinas (Shopping Iguatemi), Ribeirão Preto (Shopping Iguatemi), São José do Rio Preto (Shopping Plaza Rio Preto), Presidente Prudente (Pruden Shopping), Taubaté (Shopping Taubaté), Rio de Janeiro (Shopping Leblon e Barra Shopping), Belo Horizonte (Loja Savassi), Porto Alegre (Shopping Iguatemi), Brasília (Park Shopping), e Goiânia (Goiânia Shopping).

Fnac

A loja informou que fará evento em sua unidade no Shopping Morumbi nesta madrugada. Outras unidades começarão a vender os aparelhos apenas na sexta-feira, a partir das 10h. A empresa anunciou que aceitará modelos antigos como parte do pagamento, que custarão de R$ 3,2 mil a R$ 4,4 mil, e ainda que parcelará o valor total em até 15 vezes sem juros.

Revendedoras

Lojas da rede iPlace e MyStore também aceitarão iPhones usados como parte do pagamento e abrirão na madrugada com suas unidades em São Paulo (Shopping Eldorado), Belo Horizonte (Pátio Savassi), Porto Alegre (Shopping Iguatemi), Brasília (Brasília Shopping) e Fortaleza (Shopping Iguatemi).

Apple Store

A única loja física oficial da Apple no Brasil, localizada no Rio de Janeiro no Shopping Villagemall, na Barra da Tijuca, venderá os novos iPhones apenas na manhã desta sexta-feira, a partir das 11h.