Vendas de PCs caem 37% em março; para 915 mil unidades - Link - Estadão

RIO DE JANEIRO – O mercado brasileiro de PCs encerrou o mês de março com uma queda de vendas de 37% em relação ao mesmo período do ano passado, para 915 mil unidades, entre desktops e notebooks, informou nesta sexta-feira a consultoria IDC.

Na comparação com fevereiro, houve uma alta de 16%. Mas para a IDC, no entanto, o cenário é negativo. “Tradicionalmente, março concentra um grande volume de vendas e não foi o que aconteceu neste ano”, disse a consultoria em comunicado.

Para o ano, a expectativa da IDC é que sejam comercializadas 12,9 milhões de unidades. No ano passado, foram vendidas 13,9 milhões, queda de 10% sobre o volume de 2012.

Segundo Pedro Hagge, analista de mercado da IDC Brasil, após um fraco começo de ano, previa-se uma boa recuperação nas vendas de março, porém, o que se viu foi um volume modesto.

“Historicamente, em anos de Copa do Mundo, o segmento varejista volta suas atenções para as vendas de TVs. Considerando ainda as vendas de outros dispositivos como tablets e smartphones e o cenário econômico modesto, o mercado de PCs sofreu um grande impacto”, analisa Hagge.

/ REUTERS