Vendas de PCs com Windows despencam - Link - Estadão

Queda nos EUA foi de 21%; vendas de tablets com Windows 8 foram praticamente “inexistentes”

SÃO PAULO – O fim do ano de 2012 traz preocupações para a Microsoft. Nesta quinta-feira, 29, foram divulgadas pela empresa de pesquisa NPD duas notícias ruins para a companhia.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

Primeiro, as vendas de computadores com Windows caíram 21% nos EUA entre 21 de outubro e 17 de novembro quando comparadas com o mesmo período em 2011.

Se o PC, plataforma tradicional do Windows, foi mal, não era de se esperar que os tablets viessem salvar a lavoura.

As vendas desse tipo de aparelho com Windows 8 durante o mesmo período foram praticamente “inexistentes”, correspondendo a apenas 1% do total de Windows 8 comercializados.

Enquanto isso, a Microsoft reduziu pela metade o volume de fabricação de seu tablet Surface, de quatro milhões para dois milhões.

Os resultados jogam água fria na informação de que 40 milhões de licenças do Windows 8 foram vendidas no primeiro mês de lançamento do sistema, divulgada pela empresa nesta quarta-feira.

Em mais uma notícia adversa, a empresa StarCounter disse que o Windows 8 está perdendo para o Windows 7 em termos de participação no tráfego mundial da internet. Durante suas quatro primeiras semanas, o novo sistema operacional da Microsoft foi responsável por apenas 1,31% da utilização da internet. O Windows 7 atingiu 4,93% no seu primeiro mês.