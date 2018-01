Vendas de PCs crescem - Link - Estadão

Mais de 2,9 milhões de computadores foram vendidos no Brasil no primeiro trimestre de 2010 de acordo com dados da consultoria IDC divulgados nesta terça-feira, 22. O número superou em 40% a marca do mesmo período de 2009.

Tanto usuários domésticos e empresas, que voltaram a investir em tecnologia após o período de crise no ano passado, foram responsáveis pelo alto crescimento neste início de ano.

Embora a quantidade de desktops vendidos ainda tenha sido maior (61%) do que a de notebooks (39%), pouco mais da metade de máquinas compradas por usuários domésticos foram notebooks, o que mostra uma preferência por computadores portáteis no País.

A consultoria que realiza a pesquisa espera que o ano termine com 13,2 milhões de computadores vendidos no País. A estimativa é de que o Brasil mantenha a posição de sétimo mercado de computadores do mundo ao fim do ano, atrás de Estados Unidos (1o.), China (2o.), Rússia (3o.), Japão (4o.), Alemanha (5o.) e Reino Unido (6o.).

“A diferença da previsão para o Reino Unido é de menos de meio milhão de computadores”, afirmou ao Link Luciano Crippa, analista do mercado de PCs da IDC. “É possível que o Brasil até o ultrapasse, dependendo dos resultados do mercado europeu.”

Segundo a IDC, o número de vendas de computadores deve continuar crescendo mais de 10% pelos próximos 5 anos.