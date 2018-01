Vendas de PCs crescem 13;6% em 2010 - Link - Estadão

As vendas de computadores pessoais registraram ligeiro avanço no quarto trimestre de 2010, informaram empresas de pesquisas do setor na quarta-feira, 12, afetadas pela fraca demanda de consumidores no final do ano e pela concorrência com o iPad, da Apple.

Em 2010 como um todo, as vendas de PCs aumentaram 13,6%, para US$ 346,2 milhões, segundo o grupo de pesquisa IDC, que estima crescimento inferior à previsão anterior de 10% para este ano.

Entre outubro e dezembro, as vendas de PCs cresceram 2,7%, para US$ 92,1 milhões, informou o IDC, que previa aumento de 5,5% para o período.

Já a Gartner informou que as vendas no último trimestre do ano passado subiram 3,1%.

“Se olharmos para Europa e Estados Unidos, o mercado não foi bom. Parte disso foi (por causa) dos tablets”, disse o analista do IDC Jay Chou. “Netbooks são passado e as pessoas não têm dinheiro para gastar”.

O iPad, lançado em abril de 2010, ajudou a impulsionar um novo mercado para computadores tablet e dezenas de novos modelos devem ser lançados este ano, consumindo ainda mais a demanda por computadores tradicionais.

Nos primeiros seis meses depois do lançamento, em abril, o iPad já havia vendido mais de 7 milhões de unidades.

O IDC não inclui tablets nas estimativas para a indústria, mas afirma que este mercado deve superar 50 milhões de unidades em 2011.

Também não está claro se a trajetória das vendas de tablets será a mesma dos “netbooks” — os pequenos notebooks baratos e com configurações básicas apenas para dar acesso à internet. As vendas de netbooks ajudaram a indústria durante a recessão, quando os consumidores passaram a procurar ofertas mais baratas. Mas as expectativas para as vendas desse tipo de aparelho já estão em queda. Alguns acreditam que o iPad mostrou que os tablets podem ser fáceis de usar e tem um melhor desempenho do que os laptops simples. As fabricantes de PCs argumentam que novas gerações de chips que possibilitam melhores gráficos e outros recursos vão melhorar o desempenho dos netbooks.

A Hewlett-Packard manteve a liderança no ranking de PCs no quarto trimestre, embora as vendas tenham diminuído acompanhando a queda da participação de mercado da companhia para 19,5%, conforme o IDC.

A Dell ficou em segundo lugar, com alta de cerca de 4%o nas vendas. Em terceiro, a Acer viu as vendas recuarem 15%.

/ REUTERS E ASSOCIATED PRESS