Vendas de PCs no mundo disparam no 4 trimestre - Link - Estadão

De acordo com uma pesquisa trimestral divulgada na quarta-feira pelo grupo de pesquisa IDC, o mercado de computadores pessoais subiu em 15,2 por cento no período de outubro a dezembro, para 85,8 milhões de unidades. O grupo de pesquisa Gartner registrou avanço ainda maior, de 22,1 por cento, no período.

As vendas de computadores pessoais subiram 25 por cento nos EUA, resultado forte mas que ficou atrás do crescimento visto na Ásia. O crescimento das vendas também retornou na Europa, que vinha mostrando resultados fracos durante o ano todo.

A HP solidificou a liderança mundial em PCs no quarto trimestre, com crescimento de sua participação global para 21 por cento e aumento de 23 por cento nas vendas unitárias em relação há um ano antes, segundo a IDC.

A Acer elevou sua fatia para 13,4 por cento, com expansão nas vendas de 28 por cento. O terceiro lugar ficou para a Dell, voltando a perder mercado. A participação da empresa caiu a 12,4 por cento apesar de um modesto aumento de 5 por cento nas vendas.

Lenovo e Toshiba ficaram em quarto e quinto lugares. As vendas da chinesa dispararam 42 por cento e as do grupo japonês avançaram 30 por cento.