Vendas de PCs podem desacelerar - Link - Estadão

A Gartner, empresa de pesquisa do setor de tecnologia, reduziu sua previsão para vendas mundiais de computadores pessoais no segundo semestre, sinalizando que a retomada do investimento em tecnologia observada no início do ano pode não se manter forte como esperado.

As vendas mundiais de PCs devem crescer cerca de 15% de julho a dezembro, segundo a Gartner. A estimativa é levemente inferior à feita anteriormente, em grande parte devido ao retorno das incertezas econômicas nos Estados Unidos e na Europa Ocidental.

“Não há dúvida de que a demanda, exceto a corporativa, desacelerou nos mercados maduros”, disse o diretor de pesquisa da Gartner Ranjit Atwal. “O mercado de PCs renasceu no primeiro semestre de 2010, mas seu verdadeiro teste de resistência está por vir”.

O crescimento menor que o esperado das vendas de PCs é negativo para fabricantes de chips como a Intel e desenvolvedoras de software como a Microsoft. Na semana passada, a Intel alertou que sua receita no terceiro trimestre pode ficar aquém da estimativa de US$ 1 bilhão, aumentando as dúvidas sobre a força da recuperação do setor de tecnologia.

Para o fechado do ano, a Gartner espera uma alta de 19,2% nas vendas mundiais de PCs, para 367,8 milhões de unidades.

/BILL RIGBY (REUTERS)