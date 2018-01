Vendas de PCs seguem caindo no Brasil - Link - Estadão

Resultados do segundo trimestre mostram redução de 10% no número de unidades vendidas, em comparação com 2012

SÃO PAULO – As vendas de PCs continuaram caindo no Brasil no segundo trimestre de 2013. Segundo dados do IDC Brasil, foram comercializadas 10% menos unidades em relação ao mesmo período em 2012, totalizando 3,6 milhões de PCs no período.

Ainda assim, a categoria registrou um aumento de receita de 1,2% em comparação com o segundo trimestre do ano passado. O valor chegou a R$ 5,7 bilhões no período, de acordo com o IDC. O resultado é explicado pelo aumento de 12% no preço médio do dispositivo no período, de R$ 1.412 para R$ 1.580 este ano.

“A partir de maio já começamos a ver um reajuste de preços dos PCs”, disse o analista de mercado do IDC, Pedro Hagge. Aumento do dólar e novos equipamentos híbridos, mais finos e com tela de toque estão entre os fatores que puxaram o preço para cima, segundo o analista.

As vendas fracas também contribuíram. Em maio, o Estado informou que fabricantes estavam repassado a alta dos custos aos preços no varejo. Com isso, os computadores já estavam entre 10% e 15% mais caros desde o fim de 2012.

A IDC Brasil atualizou sua previsão de queda na venda de PCs em 2013 de 8% para 9%, depois dos resultados do segundo trimestre de 2013.

O comportamento do mercado brasileiro reflete a tendência global. No segundo trimestre deste ano, vendas globais caíram 10,9% em comparação com o mesmo período em 2012, de acordo com a Gartner. Serão vendidos mais tablets que PCs no mundo em 2013, apontam as previsões.