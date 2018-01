Vendas de smartphones crescem 128% no Brasil - Link - Estadão

As vendas no primeiro trimestre ficaram 128% acima do mesmo período de 2009 e 17% a mais do que em 2008 (período antes da recessão). Os smartphones já são cerca de 10% do total de celulares vendidos no País.

Segundo a Nielsen, os preços dos aparelhos — que chegam a custar até R$ 2.000 — caíram 2% em relação à 2009 e 5% sobre 2008.

Thiago Moreira, direitor regional de produtos, afirma no blog da consultoria que o crescimento dos smartphones não depende da renda. Segundo ele, 15% dos smartphones estão nas mãos das “duas faixas de renda mais baixas” do País.

Celulares com TV digital representam 2% dos aparelhos vendidos na categoria. E mais da metade dos consumidores entrevistados pretendem comprar um telefone com TV quando trocarem o celular atual.