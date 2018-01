Vendas de smartphones crescem 25% no 2º trimestre; diz IDC - Link - Estadão

Samsung representou sozinha 29,3% das vendas no período; Apple, do iOS, teve apenas 11,7%. FOTO: Reuters Samsung representou sozinha 29,3% das vendas no período; Apple, do iOS, teve apenas 11,7%. FOTO: Reuters

BANGALORE – As vendas de smartphones ultrapassaram a marca de 300 milhões de unidades no segundo trimestre, representando um crescimento de 25% sobre o ano passado, informou nesta quinta-feira a International Data Corporation (IDC, na sigla em inglês).

Segundo os dados da IDC, os sistemas operacionais Android, do Google, e iOS, da Apple, detém juntos 96% do mercado global. No entanto, o Android é o líder disparado do mercado de smartphones, com uma fatia de 84,7% do mercado no segundo trimestre, ante 11,7% do iOS e 2,5% do Windows Phone, da Microsoft. A BlackBerry tem uma fatia de 0,%, e outros respondem por 0,6%.

Os dados da IDC mostraram que os dispositivos com Android foram o impulsionador primário de crescimento, com parceiros vendendo 255,3 milhões de smartphones baseados em Android no segundo trimestre, uma alta de 33,3% ante o ano passado.

A IDC disse que o iOS viu sua fatia de mercado cair apesar de registrar um crescimento de 12,7% nas vendas na comparação anual.

A Samsung respondeu por 29,3% de todas as vendas de smartphones usando Android no segundo trimestre, uma queda ante uma participação de 40 por cento há dois anos.

