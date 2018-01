Vendas de smartphones crescem 50;5% - Link - Estadão

Os celulares bons para acessar a internet representaram 19% dos telefones vendidos no mundo durante o segundo trimestre deste ano. De acordo com levantamento do instituto de pesquisa Gartner divulgado nesta quinta-feira, 61,8 milhões do total de 325,6 milhões de aparelhos vendidos no segundo trimestre eram smartphones.

O número de smartphones vendidos cresceu 50,5% em um ano, comparado com os dados do segundo trimestre de 2009, enquanto que as vendas de celulares como um todo subiram 13,8%.

Os telefones com Android, que há um ano representavam apenas 1,8% dos smartphones vendidos, agora já são 17,2%, superando a marca do iPhone, com 14,2% do mercados de telefones avançados. O sistema Symbian, usado principalmente pela Nokia, ainda é líder de participação (41,2%), mas há um ano detinha mais da metade do mercado (51%).

Os principais fabricantes de celular (Nokia, Samsung, LG, RIM e Apple) aumentaram as vendas de celular nos 12 meses. Mas empresas como Motorola e SonyEricsson tiveram queda de vendas e participação. Fabricantes asiáticas menores como a taiwanesa HTC e a chinesa ZTE viram suas vendas saltarem de 2,4 milhões e 3,6 milhões para 5,9 milhões e 5,5 milhões de unidades respectivamente, segundo o Gartner.

(via Gartner)